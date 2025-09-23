Одна з поширених помилок, через яку рвуться млинці – неправильна консистенція тіста

Млинці здаються дуже простою стравою, але часто трапляється, що під час смаження вони рвуться. УНІАН розповідає, яких помилок ви припускаєтесь під час приготування.

Основні причини, чому млинці рвуться

Одна з поширених помилок, через яку рвуться млинці – неправильна консистенція тіста. У вас може бути занадто рідке тісто. Проте ситуацію може виправити, додавши в тісто кілька столових ложок борошна і ретельно все збивши вінчиком або міксером. Також млинці будуть рватися, якщо в тісті відсутні яйця. Якщо тісто за консистенцією нагадує рідку сметану, але млинці все одно рвуться, додайте в тісто ще одне яйце.

Єдиної відповіді на питання чого не вистачає в млинцях, якщо вони рвуться, не існує, адже все дуже індивідуально і потрібно експериментувати. У випадку з порушенням рецептури потрібно збалансувати кількість інгредієнтів.

Враховуйте й те, що тісто на млинці можна робити тільки на теплому молоці. Найкраще підігріти молоко на плиті до теплого стану і потім вводити в нього яйця, цукор та борошно. За можливості скористайтеся міксером, щоб уникнути появи грудочок.