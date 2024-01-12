Після повного висихання поверхня обробляється наждачним папером

Сучасна штукатурка довго тримається, забезпечує привабливий зовнішній вигляд, зносостійка, не боїться води і сонячних променів, екологічна. Бонусом є те, що вони забезпечують тепло- і звукоізоляцію. Ці властивості поряд з доступною ціною роблять штукатурні суміші одним з найпопулярніших покриттів. Як самостійно зробити декоративну штукатурку стін, розповідає W2Studio.

Як зробити штукатурну суміш

Зараз на будівельному ринку вибір штукатурних сумішей значний, але можна легко зробити таку суміш самому. Вона прекрасно підійде під трафарет, кисть або валик. Інгредієнти продаються в будь-якому будівельному магазині.

Для виготовлення суміші нам потрібно:

порошок гіпсу або крейди 6,5 кг;

господарське мило 72% – один шматок;

клей карбоксиметилцеллюлозний (КМЦ) 5% – 2 кг;

клей ПВА – 800 г.

Для приготування суміші перетираємо на тертці брусок господарського мила. Обережно додаємо до подрібненого мила воду до отримання консистенції густої сметани. Клей КМЦ розводимо строго дотримуючись інструкції в окремій чаші. Далі змішуємо рідкі складові: мило, клей ПВА і розчин КМЦ. Збиваємо отриману масу до однорідності будівельним міксером, додаємо сухі інгредієнти і ретельно перемішуємо. Даємо постояти 30-60 хв і знову перемішуємо. Суміш готова. Така штукатурка довго залишається пластичною і прекрасно підійде для реалізації ваших дизайнерських фантазій.

Для нанесення на таку суміш малюнка, не обов’язкові спеціальні пристосування. Прекрасний візерунок виходить з допомогою поролоновою губки, гребінця, кистей і валиків з різною довжиною ворсу. Цікаву фактуру дає зім’ятий папір або тканина, а також валик, обмотаний джгутом або обшитий мішковиною.

Яку штукатурку вибрати

Цементна штукатурка

Головна перевага – міцність та зносостійкість. Прекрасно переносить різкі перепади температури і порівняно недорого коштує. Проста у приготуванні. Не боїться високої вологості, тому чудово пасує для декорування кухні, ванної кімнати, зовнішніх стін.

Недоліки – низька пластичність, що може привести до тріщин при висиханні, якщо шар дуже товстий. Сохне цемент досить довго і лягає не на всі основи. Якщо накладається шар більше 2 см, то для надійності треба використовувати армуючу сітку.

При додаванні наповнювачів в цемент можна поліпшити його деякі якості. Великий чи дрібний пісок дадуть різну фактуру, глина та гіпс – пластичність, антисептики вбережуть від гнилі та цвілі.

Гіпсові суміші

Козир такої суміші – висока пластичність і простота роботи з матеріалом. Суміш легко лягає практично на будь-яку основу, підійде для фінішної обробки при ремонті квартири. Відрізняється невисокою вагою і швидко сохне. Практично ніколи не тріскається.

Головний недолік – легко і швидко вбирає воду, яка руйнує суміш. Тому вона не підходить для приміщень з високою вологістю і зовнішньої обробки стін. До недоліків можна віднести високу ціну і неможливість виготовити суміш самостійно.

Полімерна суміш

Утворює ідеально рівну поверхню після нанесення. Дуже еластичний матеріал. Краще покриття під обклеювання шпалер і декорування стін навіть для непрофесійного майстра. Швидко висихає, дуже пластична, легка і проста в експлуатації, зносостійка. Не боїться сонячних променів і перепадів температур. Основний недолік – не завжди доступна ціна.

Як підготувати стіни для штукатурки

Прибираємо старі шпалери, очищаємо стіни від пилу і забруднень. Якщо на поверхні є тріщини, їх потрібно закрити і тільки після повного висихання розчину в тріщинах приступати до основної роботи.

Подальші маніпуляції будуть відрізнятися в залежності від основи. Якщо стіна бетонна, то краще нанести на неї насічки для поліпшення зчеплення. Якщо поверхня дерев’яна, потрібно попередньо зробити обрешітку. Це або сітка з оброблених антисептиком рейок, які кріпляться по діагоналі, або металева сітка. По цегляній поверхні потрібно пройтися металевою щіткою і ретельно очистити шви між цеглинами.

При значних перепадах поверхні її потрібно вирівняти. Як це зробити, ми детально розповідали в іншому матеріалі.

Коли всі підготовчі роботи виконані, поверхня під штукатурку обов’язково грунтується. Грунтовка підбирається в залежності від типу поверхні.

Які інструменти і матеріали потрібні:

Штукатурна суміш. Рівень довжиною 2 метри і схил. Лазерні маячки 3-6-10 мм. Працювати можна і без них, але вони значно полегшують процес. Правило для витягування розчину, шпателі різного розміру, кельма. Малярське сталеве гладиво для фінального шліфування. Рулетка, маркер, рукавички. Ємності для замішування штукатурки і перфоратор зі спеціальною насадкою для замішування. Для прискорення робіт і при великий площі обробки можна застосовувати спеціальні фарбопульти та пістолети.

Як правильно наносити штукатурку

Перший шар накидається на стіну кельмою. При такій техніці нанесення він краще прилипає до основи. Головна мета першого шару – прибрати виражені нерівності і перепади. Наносячи в’язкий, як сметана, розчин, його не розрівнюють і чекають висихання. Утворені шорсткості дають хороше зчеплення з наступними шарами. Товщина його 2-5 мм.

Для другого шару використовують більш густий розчин. Ним вирівнюють поверхню. Його товщина не більше 7 мм. При необхідності цей шар наноситься кілька разів.

Третій шар на основі дрібного піску. Заповнює дрібні нерівності поверхні. Розчин рідкий. Товщина 2-5 мм.

При використанні декоративної штукатурки на етапі фінішної обробки за допомогою шпателя створюють фактуру. Товщина шару варіюється від того, яку текстуру ви хочете отримати в результаті. Суміш наноситься порціями на невеликі ділянки стіни і відразу створюється декор. Інакше шар на одній ділянці стіни висохне, і ви не встигнете нанести візерунок.

Після повного висихання поверхня обробляється наждачним папером. Далі покриття можна фарбувати. Для того, щоб підкреслити фактуру штукатурки, її можна пофарбувати в два кольори. Перший, більш темний шар, наносять рівномірно. Після його висихання стіни фарбують більш світлим відтінком пензлем з довгим ворсом, залишаючи ділянки вільними від фарби.