Агротканина давно стала незамінним помічником для багатьох садівників і городників. Вона допомагає стримувати ріст бур'янів, зберігає вологу в ґрунті та значно полегшує догляд за грядками. Однак підготовка матеріалу до висаджування рослин часто забирає багато часу, особливо якщо потрібно зробити десятки однакових отворів. Саме тому дедалі більшої популярності набуває простий спосіб, який дозволяє впоратися з цим завданням за кілька хвилин, пише Simakovska_sad.

У чому полягає лайфхак

Для роботи знадобиться лише газовий пальник. За допомогою нагрітого інструмента в агротканині швидко пропалюють отвори у потрібних місцях.

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Під дією високої температури матеріал не лише прорізається, а й одразу запаюється по краях. Завдяки цьому краї не обсипаються, а самі отвори залишаються акуратними та рівними.

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Чому цей спосіб зручний

Механічне вирізання отворів ножицями або ножем займає чимало часу, особливо якщо площа грядок велика. Використання пальника дозволяє значно пришвидшити процес.

Крім того, отвори виходять однакового розміру, що полегшує подальше висаджування рослин і робить грядки більш охайними.

Не забувайте про безпеку

Під час роботи з відкритим вогнем важливо дотримуватися правил безпеки. Фахівці рекомендують використовувати термостійкі рукавиці, які допомагають захистити руки від випадкових опіків.

Також варто працювати на відкритому повітрі або в добре провітрюваному місці та тримати легкозаймисті матеріали подалі від джерела вогню.

Коли цей метод буде особливо корисним

Такий спосіб стане у пригоді тим, хто вирощує полуницю, овочі чи декоративні рослини на великих площах. Він допомагає швидко підготувати грядки до посадки та скоротити час на рутинну роботу.

Іноді саме прості рішення дозволяють зробити догляд за садом і городом набагато легшим та комфортнішим.