Неправильно підібраний матеріал здатний спричинити загнивання цибулин

Мульчування допомагає зберегти вологу, стримує ріст бур’янів і покращує стан ґрунту. Однак для цибулі та часнику цей прийом потребує особливої уваги. Неправильно підібраний матеріал здатний спричинити загнивання цибулин, розвиток хвороби і навіть значне зниження врожайності. Чим не можна мульчувати, пише Prosto Way.

Свіжа тирса

Щойно отримана тирса активно поглинає азот із ґрунту під час розкладання. У результаті рослини відчувають нестачу поживних речовин, що негативно впливає на розвиток пера та формування цибулин.

Лише важливі новини – підписуйся на наш WhatsApp-канал

Крім того, тирса з часом ущільнюється, погано пропускає повітря та утримує вологу. Це створює сприятливі умови для розвитку грибкових захворювань.

Не пропустіть найважливіше Додайте ZAXID.NET у вибрані в Google

Додати

Свіжий гній

Для цибулі та часнику свіжий гній є одним із найнебезпечніших матеріалів. Він містить високу концентрацію азотних сполук, які можуть пошкоджувати кореневу систему.

Також гній затримує вологу та здатний приваблювати шкідників, зокрема цибулеву муху. Для підживлення краще використовувати лише добре перепрілий компост.

Листя волоського горіха

Опале листя волоського горіха містить природну речовину юглон, яка пригнічує ріст багатьох рослин.

Потрапляючи в ґрунт, ця сполука може уповільнювати розвиток кореневої системи та знижувати врожайність. Саме тому горіхове листя не рекомендують використовувати для грядок із цибулею та часником.

Поліетиленова плівка

Щільна плівка не пропускає повітря та перешкоджає природному газообміну в ґрунті. Під нею накопичується конденсат, який сприяє появі гнилей і грибкових захворювань.

У спекотну погоду поверхня плівки сильно нагрівається, що може негативно позначитися на стані рослин.

Свіжоскошена трава

Свіжа трава швидко ущільнюється і починає перегнивати. У такому середовищі активно розвиваються грибки, а також з'являються слимаки та інші шкідники.

Перед використанням траву рекомендують підсушити протягом кількох днів, щоб вона втратила зайву вологу.

До чого призводить неправильне мульчування

Невідповідна мульча здатна викликати загнивання цибулин, зменшення врожаю та поширення хвороб. У деяких випадках рослини припиняють ріст або формують дрібні головки.

Також надлишок вологи та недостатня вентиляція можуть сприяти розвитку грибкових інфекцій і погіршенню стану ґрунту.

Яка мульча підходить найкраще

Для цибулі та часнику добре підходять солома, перепрілий компост, підсушена трава та агроволокно. Такі матеріали не перешкоджають доступу повітря і допомагають підтримувати помірну вологість.

Шар мульчі не повинен бути надто товстим. Зазвичай достатньо 2–3 сантиметрів, щоб захистити ґрунт і не створити несприятливих умов для рослин.