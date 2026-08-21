Готові сухарі можна залишити нейтральними або одразу змішати зі спеціями

Черствий хліб не обов’язково викидати, адже з нього легко приготувати домашні панірувальні сухарі. Така заготівля стане у пригоді для котлет, відбивних, нагетсів, шніцелів та овочевих страв. Домашня паніровка дозволяє отримати хрустку золотисту скоринку, а за бажанням до неї можна додати улюблені спеції. Як зробити сухарі, пише УНІАН.

Який хліб підійде для паніровки

Найкраще для домашніх сухарів підходить білий пшеничний хліб, батон або багет. Вони добре висушуються і після подрібнення дають дрібну однорідну крихту.

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Не використовуйте хліб із пліснявою або неприємним запахом. Якщо випічка просто підсохла і залишилася придатною для споживання, її можна перетворити на паніровку.

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Як висушити хліб

Найпростіше наріжте хліб невеликими шматочками або тонкими скибочками та розкладіть на деку. Підсушіть у духовці приблизно 15–20 хвилин за температури 150 °C. Періодично перевіряйте шматочки, адже вони мають повністю висохнути, але не підгоріти.

Якщо не хочете вмикати духовку, залиште хліб у сухому місці на кілька днів. Важливо, щоб він висох повністю і на ньому не з’явилася пліснява.

Ще один варіант – підсушити шматочки в холодильнику з системою No Frost. Холодне сухе повітря поступово забирає вологу, тому хліб добре підходить для подальшого подрібнення.

Як подрібнити сухий хліб

Повністю охололі сухарі покладіть у чашу блендера та подрібніть до бажаної консистенції. Якщо хочете отримати дуже дрібну паніровку, додатково просійте її через сито.

За відсутності блендера скористайтеся звичайною терткою. Також можна покласти сухарі в міцний пакет і добре пройтися по них качалкою.

Ще один домашній спосіб – подрібнити сухий хліб за допомогою м’ясорубки. Великі шматочки після цього можна повторно подрібнити або просіяти.

Як зробити паніровку ще смачнішою

Готові сухарі можна залишити нейтральними або одразу змішати зі спеціями. Додайте паприку, сушений часник, чорний перець, італійські трави чи інші приправи на свій смак.

Для панірування спочатку занурте шматок м’яса, риби чи овоча у збите яйце, а потім добре обваляйте в сухарях. Після обсмажування або запікання така оболонка утворить апетитну хрустку скоринку.

Як зберігати домашні сухарі

Пересипте готову паніровку в чисту суху ємність із щільною кришкою. Зберігайте її в сухій кухонній шафі, захищеній від вологи.

Якщо сухарі добре висушені, вони можуть довго зберігатися. Водночас перед використанням завжди перевіряйте їхній запах і вигляд: за найменших ознак плісняви таку паніровку краще не використовувати.