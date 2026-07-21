Саме манна крупа допомагає створити надзвичайно хрустку золотисту скоринку

Щоб отримати запечену картоплю з хрусткою золотистою скоринкою та ніжною серединою, достатньо додати перед запіканням один доступний інгредієнт – манну крупу. Саме вона допомагає створити надзвичайно хрустку золотисту скоринку. WalesOnline розповідає, як це працює.

Чому потрібно використовувати манну крупу?

Якщо посипати манною крупою пропарену картоплю перед запіканням, манна крупа утворить хрустку скоринку, витягуючи вологу із зовнішнього шару.

Шар манної крупи ефективно усуває зайву вологу та утворює ніжну і водночас стійку скоринку. Це досягається завдяки підвищеному вмісту білка у манці.

Щоб покрити всю картоплю манною крупою, її потрібно висипати у каструлю, де варилася картопля, закрити кришкою і добре струсити, щоб якомога більша кількість крупинок прилипнули. Після цього шматочки картоплі потрібно перекласти на гаряче деко та відправити у духовку.

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