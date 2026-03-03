Є один лайфгак: що робити, щоб тісто на млинці було без грудочок
Щоб тісто на млинці виходило однорідним і без грудочок, важливо не лише правильно підібрати інгредієнти, а й дотримуватися певної техніки замішування. УНІАН розповідає, як замісити тісто на млинці без грудочок і що робити, якщо воно все ж таки вийшло з грудочками.
Як зробити тісто на млинці без грудочок?
Починати варто з борошна, а потім рідини. Не важливо яке тісто ви готуєте, рідину (молоко, воду або яйця) потрібно відправляти в просіяне борошно. Для цього зробіть гірку з борошна, в ній – поглиблення, і потім туди відправте рідкі інгредієнти та замішайте тісто.
Якщо в тісто входять яйця, то їх слід попередньо перемішати до однорідної консистенції.
Що робити, якщо в тісті з’явились грудочки?
Якщо у вас все ж вийшло тісто з грудочками, спробуйте зробити наступне:
- Розбийте грудочки тіста блендером.
- Якщо блендера немає, візьміть дрібне металеве сито і процідіть через нього тісто, а грудочки розітріть ложкою.