Щоб тісто на млинці виходило однорідним і без грудочок, важливо не лише правильно підібрати інгредієнти, а й дотримуватися певної техніки замішування. УНІАН розповідає, як замісити тісто на млинці без грудочок і що робити, якщо воно все ж таки вийшло з грудочками.

Як зробити тісто на млинці без грудочок?

Починати варто з борошна, а потім рідини. Не важливо яке тісто ви готуєте, рідину (молоко, воду або яйця) потрібно відправляти в просіяне борошно. Для цього зробіть гірку з борошна, в ній – поглиблення, і потім туди відправте рідкі інгредієнти та замішайте тісто.

Якщо в тісто входять яйця, то їх слід попередньо перемішати до однорідної консистенції.

Що робити, якщо в тісті з’явились грудочки?

Якщо у вас все ж вийшло тісто з грудочками, спробуйте зробити наступне: