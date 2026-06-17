Варто звертати увагу на зовнішній вигляд, запах і текстуру

Черешня залишається свіжою недовго, тому з часом її смак та якість починають погіршуватися. Щоб не їсти та не купувати зіпсовані ягоди, варто звертати увагу на їхній зовнішній вигляд, запах і текстуру. Does it go Bad розповідає, як зрозуміти, що черешня зіпсувалася.

На що потрібно звернути увагу?

Свіжа черешня має бути пружною та щільною. Якщо ягоди стали дуже м’якими, зморщилися або почали виділяти сік, це свідчить про псування. Незначна м’якість допустима, але надто розм’якшені ягоди краще не їсти.

Ще однією переконливою ознакою є поява плісняви. Найчастіше вона з’являється біля плодоніжки, тому саме це місце варто оглядати насамперед. Якщо на ягодах є навіть невеликі сліди плісняви – їх потрібно викинути.

Якщо черешня почала пахнути кислим, затхлим або іншим незвичним запахом, це означає, що ягоди вже не придатні до споживання. У таких випадках краще не ризикувати.

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Також під час купівлі рекомендують перевіряти кілька ягід усередині. Іноді в них можуть бути личинки. Якщо ви їх знайдете, краще відкривати кожну подальшу черешню перед тим, як її їсти.