Готувати овочі для салату можна значно швидше, ніж ви звикли. Якщо скористатися кількома простими хитрощами, картопля та морква – основа для олів’є – можуть бути готові за кілька хвилин. Prostoway розповідає, як приготувати овочі за п’ять хвилин.

Як швидко зварити овочі на олів’є?

Щоб скоротити процес варіння овочів, потрібно використати мікрохвильову піч. Завдяки цьому способу ваші овочі не вбиратимуть зайву воду, як при варінні, тому їх смак залишиться більш насиченим, а текстура – щільною та пружною.

Для початку ретельно вимийте картоплю та моркву. Найкраще обирати овочі невеликого або середнього розміру – так вони приготуються швидше та рівномірніше. Великі плоди теж підійдуть, але час приготування, можливо, доведеться збільшити.

Потім візьміть виделку та зробіть на кожному овочі кілька проколів з різних боків. Це обов’язково потрібно зробити, щоб пар міг вийти назовні та овочі не вибухнули всередині мікрохвильовки. Після цього візьміть паперові рушники, обгорніть кожен овоч в один шар та добре змочіть їх під водою. Волога серветка створить ефект пароварки, завдяки чому овочі приготуються швидко та не пересохнуть.

Підготовлені овочі викладіть на тарілку, яка підійде для мікрохвильової печі, та відправте готуватися на 5 хвилин при максимальній потужності. Але після звукового сигналу не поспішайте їх діставати. Вони будуть неймовірно гарячими. Коли дістанете овочі, акуратно розгорніть папір та дайте овочам трохи охолонути – і все, вони готові до нарізання.