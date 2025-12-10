Новорічний стіл 2026: головні правила меню, щоб привернути удачу Вогняного Коня
Кожна господиня знає: святковий стіл на Новий 2026 рік має бути не лише апетитним та ошатним, а й оформленим, відповідно до вподобань символу року. Адже правильний вибір страв, кольорів і спецій, за народними традиціями, допомагає привернути добробут, радість і успіх. Які страви поставити на стіл, а які категорично не можна, пише ТСН.
2026 рік пройде під знаком Червоного Вогняного Коня, тому при підготовці меню важливо врахувати його характер – енергійний, динамічний і вимогливий до деталей.
Що врахувати, готуючи меню для новорічного столу 2026
Основні кольори сервірування
Для оздоблення столу найкраще підійдуть теплі та яскраві тони: червоний, помаранчевий і золотистий. У ці кольори можна витримати:
- скатертину;
- серветки;
- посуд;
- декоративні елементи.
Таке оформлення створить атмосферу свята та сподобається символу року.
Інгредієнти, які принесуть удачу
Кінь асоціюється з рухом, силою та полум’ям, тому в стравах вітається яскравість смаку. Додайте у меню:
- ароматні спеції: імбир, куркуму, кардамон, корицю;
- свіжі або екзотичні фрукти: манго, гранат, ананас;
- м’ясні та теплі страви з яловичиною, свининою чи птицею.
Таке поєднання символізує щедрість і енергію прийдешнього року.
Категоричне табу
Під забороною будь-які страви з конини. Це вважається проявом неповаги до покровителя року й може «відлякати» удачу та фінансовий добробут.