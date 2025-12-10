Для оздоблення столу найкраще підійдуть теплі та яскраві тони

Кожна господиня знає: святковий стіл на Новий 2026 рік має бути не лише апетитним та ошатним, а й оформленим, відповідно до вподобань символу року. Адже правильний вибір страв, кольорів і спецій, за народними традиціями, допомагає привернути добробут, радість і успіх. Які страви поставити на стіл, а які категорично не можна, пише ТСН.

2026 рік пройде під знаком Червоного Вогняного Коня, тому при підготовці меню важливо врахувати його характер – енергійний, динамічний і вимогливий до деталей.

Що врахувати, готуючи меню для новорічного столу 2026

Основні кольори сервірування

Для оздоблення столу найкраще підійдуть теплі та яскраві тони: червоний, помаранчевий і золотистий. У ці кольори можна витримати:

скатертину;

серветки;

посуд;

декоративні елементи.

Таке оформлення створить атмосферу свята та сподобається символу року.

Інгредієнти, які принесуть удачу

Кінь асоціюється з рухом, силою та полум’ям, тому в стравах вітається яскравість смаку. Додайте у меню:

ароматні спеції: імбир, куркуму, кардамон, корицю;

свіжі або екзотичні фрукти: манго, гранат, ананас;

м’ясні та теплі страви з яловичиною, свининою чи птицею.

Таке поєднання символізує щедрість і енергію прийдешнього року.

Категоричне табу

Під забороною будь-які страви з конини. Це вважається проявом неповаги до покровителя року й може «відлякати» удачу та фінансовий добробут.