Від вибору борошна значною мірою залежить текстура та смак паски. Досвідчені кухарі наголошують: саме цей інгредієнт формує основу тіста, тому до нього варто ставитися особливо уважно. «Добрі новини» розповідають, яке борошно варто обрати для паски.

Яке борошно найкраще підходить?

Під час вибору борошна слід звертати увагу не лише на ґатунок. Але для ідеальної випічки потрібно дивитися і на вміст білка.

Пасхальне тісто дуже важке, адже містить багато цукру, масла та яєць. Щоб підняти таку масу, потрібно борошно з великим вмістом білка і якісні дріжджі. Під час вибору шукайте на упакуванні напис: «білки – 12 грамів», а ще краще – 13 або 14 грамів на 100 грамів продукту. Зазвичай звичайне борошно має показник 9-10 грам білків, але з ним паска не буде такою пухкою.

Борошно з високим вмістом білка зазвичай виготовляється з твердих сортів пшениці або спеціально відібраного зерна.