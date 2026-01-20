Не всі підживлення працюють так само ефективно – деякі можуть не тільки допомогти, а й нашкодити ґрунту

У холодну пору, коли ґрунт перебуває у стані спокою, багато дачників вважають, що саме час підживляти ділянку добривами. Однак не всі підживлення працюють так само ефективно – деякі можуть не тільки допомогти, а й нашкодити ґрунту. «Добрі новини» розповідають про добриво, яке не варто додавати в землю взимку.

Яке добриво не слід додавати в ґрунт взимку?

Гній вважається золотим стандартом органіки, але вносити його в мерзлий ґрунт або сніг не варто. Свіжий гній містить велику кількість азоту у формі аміаку, і при низькій температурі мікроорганізми, які мали б переробляти цей азот на корисні для рослин сполуки, сплять. Під впливом зимового вітру та відлиг азот вивітрюється та вимивається, і до весни в землі нічого не залишиться.

Окрім цього, ви ризикуєте спалити кореневу систему рослин навесні, якщо гній не встигне розкластись до цього моменту. У теплий період добриво почне активно пріти безпосереднього біля молодого коріння рослин. У результаті висока температура розпаду та висока концентрація сечовини можуть просто спалити ніжну та молоду розсаду.