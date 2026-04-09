Пишна і добре пропечена паска – результат не лише правильного рецепта, а й вдалого вибору інгредієнтів. Особливо важливу роль у цьому відіграють дріжджі. Від них залежить, чи підніметься тісто і якою буде структура випічки. «РБК-Україна» розповідає, які дріжджі слід обрати для паски.

Свіжі (пресовані) дріжджі

Зазвичай це найкращий варіант для паски. Такі дріжджі мають високу активність і добре працюють у здобному тісті. Вони забезпечують рівномірне бродіння, дають гарну пористість і приємний аромат готової випічки.

Проте вони мають і свої недоліки:

Короткий термін зберігання. Потребують точного дозування і умов зберігання. Менш зручні у використанні.

Сухі дріжджі

Ці дріжджі перед використанням потрібно розчинити в теплій рідині. Вони працюють трохи повільніше, ніж свіжі, але при правильній активації дають теж хороший результат. Вони мають довший термін зберігання, ніж свіжі.

Сухі (інстантні) дріжджі швидкої дії

Це найзручніший варіант для тих, хто не має великого досвіду у випічці. Їх можна одразу змішувати з борошном без попередньої активації. Вони швидко починають працювати і скорочують час приготування тіста.

Однак, вони дають менш виражений смак випічці, порівняно зі свіжими. Також важливо не перевищити дозування, щоб не було дріжджового присмаку.