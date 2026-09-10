За осінь рослини встигнуть вкоренитися, а після зими можуть зацвісти раніше, ніж ті квіти, що були посіяні навесні

Вересень добре підходить для посіву багатьох морозостійких однорічних і багаторічних квітів. До настання холодів рослини встигнуть зміцніти й укоренитися, а після зими можуть зацвісти раніше, ніж ті, що висіяли навесні.

Які квіти варто посіяти у вересні?

Духмяний горошок.

Насіння запашного горошку можна висівати в середині або наприкінці вересня. За зиму рослини перейдуть у стан спокою, а навесні оживуть і зацвітуть раніше.

Для посіву потрібно обрати глибокі місткості, оскільки рослина швидко формує кореневу систему. На зиму молоді сходи варто захистити від сильних морозів.

Дельфініум.

Дельфініум добре підходить для осіннього посіву у відкритий ґрунт. Його високі квітконоси здатні стати однією з головних прикрас клумби.

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Насіння потрібно злегка присипати ґрунтом і підтримувати його вологість.

Аквілегія.

Цю квітку також можна висівати прямо в саду у вересні. Насіння не потрібно заглиблювати в ґрунт – достатньо злегка притиснути його до поверхні, адже для проростання йому потрібне світло.

Люпин.

Його краще висівати на постійне місце одразу, адже ця рослина має довгий стрижневий корінь і погано переносить пересадку.

Осінній посів допомагає насінню пройти природний період охолодження. Перші сходи люпину з’являться навесні, але повноцінного цвітіння доведеться чекати до наступного року.

Ехінацея.

Її рекомендують висівати ближче до кінця вересня. Зимовий холод необхідний насінню для природної стратифікації, яка сприяє подальшому проростанню.

Для ехінацеї слід обирати сонячне місце з добре дренованим ґрунтом.

За матеріалами УНІАН та Homesandgardens.