Однорічні квіти часто обирають за яскравість і швидкий ріст. Вони здатні миттєво прикрасити ділянку та створити атмосферу затишку. Проте деякі з них можуть виявитися агресивними у рості, надто вимогливими або навіть шкідливими для екосистеми саду. Про які квіти йдеться, пише Martha Stewart.

Рослини, які можуть створити проблеми

Лантана

Лантана приваблює яскравими кольорами і добре переносить спеку. Проте вона швидко розростається і може витісняти інші рослини. У деяких випадках порушує природний баланс, впливаючи на місцеву флору і комах.

Молочай

Молочай виглядає декоративно і здатен приваблювати метеликів. Водночас він може впливати на природні цикли комах і порушувати їхню поведінку. У тепліших умовах рослина не відмирає, що створює додаткові ризики.

Нічна красуня

Ця рослина має яскраві квіти і приємний аромат, але швидко захоплює територію. Вона активно розмножується самосівом і має сильну кореневу систему. Через це її складно повністю прибрати з ділянки.

Волошка

Волошка здається ніжною і природною прикрасою саду. Проте вона легко поширюється самосівом і після цвітіння втрачає декоративність. Це може зробити клумбу неохайною.

Бальзамін Воллера

Цей вид часто обирають для затінених місць. Однак він чутливий до захворювань, особливо у вологу погоду. Через це рослини можуть швидко втратити вигляд або загинути.

Клеома

Клеома має незвичайний вигляд і довго цвіте. Водночас вона активно розсіюється і може розростися на ділянці без належного догляду. Нижнє листя часто жовтіє, що погіршує загальний вигляд клумби.