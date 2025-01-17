Для січневого посіву найкраще підходять рослини, у яких від посіву до цвітіння проходить щонайменше 130 днів

Січень – ідеальний час для підготовки до весняного сезону, і багато квітів можна висівати саме в цей період. Ранній посів дозволяє рослинам вирости здоровими і зацвісти вчасно. «Пошепки» підготували для вас список з 22 квітів, які можна сіяти на розсаду в січні. Це допоможе вам не лише продовжити зимові турботи, а й створити яскравий квітник уже в перші місяці весни.

У січні дуже важливо використовувати спеціальне освітлення, адже природного світла в цей період недостатньо. Фітолампи та світлодіодні лампи допоможуть забезпечити рослинам потрібну кількість світла для здорового росту.

Які квіти посіяти в січні

Для січневого посіву найкраще підходять рослини, у яких від посіву до цвітіння проходить щонайменше 130 днів. Так вони встигнуть зацвісти до початку літа. Є й ті, що починають квітнути через 180 днів, і вони також будуть радувати вас уже в теплу пору року.

Перша половина місяця

аквілегія (водозбір). Сіяти в перші два тижні січня. Потрібно створити борозенки в грунті і засипати насіння шаром товщиною 5 мм. При температурі 20°C сходи з’являться через три тижні;

дельфініум багаторічний. Цей гібрид зацвітає вже в рік посіву. Сіяти на початку січня, а пересаджувати в парник – на початку травня;

дзвоник карпатський. Цю рослину можна сіяти впродовж всього січня. Перші сходи з'являться вже через 7 днів.

Друга половина місяця

пеларгонія. Сіяти на третьому тижні січня для отримання повноцінної розсади до травня;

бегонія вічноквітуча. Посів на 3-4 тиждень січня дасть барвисту розсаду до кінця квітня;

вербена прекрасна. Кращий час для посіву – четвертий тиждень січня, щоб цвітіння припало на липень.

До цього списку також можна додати:

антиринум;

цинерарія;

гайпардія остиста;

кальцеолярія зморшкувата;

садова гвоздика Шабо;

сальвія з палевими або червоними квітками;

молочай багатоквітковий;

меконопсіс Шелдона;

геленіум осінній;

тирлич.

Не забувайте враховувати особливості кожної рослини та її потреби у догляді, а також використовувати додаткове освітлення для здорового розвитку розсади.