5 лікарських трав, які час заготувати у серпні

У серпні лікарські трави мають найвищу концентрацію ефірних олій, активних речовин і природного аромату. Якщо ви давно мріяли про домашні запаси натуральних трав’яних чаїв, саме час узятися за заготівлю. «Новини. Іnfo» пишуть про п’ять лікарських рослин, які варто зібрати ще до кінця серпня.

Меліса

Меліса має м’який лимонний аромат і відома своїм заспокійливим ефектом. Вона допомагає зняти напругу, полегшити головний біль, побороти безсоння й заспокоїти нервову систему після напруженого дня. Напій із меліси смакує однаково добре як у теплому, так і в охолодженому вигляді. Збирайте мелісу до або під час цвітіння виключно в суху погоду. Сушіть у затіненому місці з доброю вентиляцією, не допускаючи прямого сонця.

Ромашка

Ромашку використовують як протизапальний, спазмолітичний і заспокійливий засіб. Вона підходить як дорослим, так і дітям, особливо під час застуди або при проблемах із травленням. Це одна з найпопулярніших трав у домашній аптечці. Збирайте лише повністю розкриті суцвіття. Сушити слід тонким шаром у сухому добре провітрюваному місці без доступу сонця.

М’ята

У серпні м’ята досягає піку своєї ефірної сили. Її аромат освіжає, а чай із м’ятою тонізує, полегшує травлення, зменшує втому та покращує самопочуття. Найкращий час для збору – ранок після висихання роси. Сушіть швидко, не довше ніж п’ять днів, щоб зберегти максимум аромату.

Звіробій

Звіробій відомий як рослина з вираженою антибактеріальною, протизапальною та заспокійливою дією. Його чай допомагає при виснаженні, емоційній нестабільності, знезаражує і підтримує організм у періоди підвищеного навантаження. Збирайте звіробій у період активного цвітіння. Для сушіння зв’язуйте стебла в пучки й підвішуйте голівками вниз у затіненому місці.

Іван-чай

Іван-чай – чудова альтернатива звичайному чаю. Він не містить кофеїну, але має тонізуючий ефект, підтримує імунітет, сприяє якісному сну. Його аромат медово-трав’яний, а після ферментації смак стає м’якшим і глибшим. Збирайте листя до повного розкриття квіток. Перед сушінням бажано провести ферментацію, потім сушити в сушарці або духовці при низькій температурі.