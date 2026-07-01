Не всі овочі підходять для заморожування

Заморожування допомагає довше зберігати овочі, однак підходить не для всіх продуктів. Деякі з них після розморожування стають водянистими, м’якими або навіть втрачають хрусткість, через що вже не підходять для звичних страв. EatingWell розповідає, які овочі краще не класти до морозильної камери.

Які овочі не потрібно заморожувати?

Салат та листова зелень.

Салат та листова зелень належать до овочів, які найбільш схильні до пошкодження внаслідок заморожування.

Листова зелень зберігає свою хрустку структуру завдяки тиску води всередині клітин. Під час заморожування кристали льоду можуть проколювати клітинні стінки, через що листя втрачає форму після розморожування. У результаті ви отримуєте мляву зелень, якій бракує хрусткості.

Огірки.

Огірки на 95% складаються з води, що робить їх особливо вразливими до пошкодження структури під час заморожування. Коли вода всередині овочу замерзає й розширюється, це порушує клітинну структуру огірка. Після розморожування надлишкова волога виходить і огірки стають м’якими та водянистими.

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Помідори.

Заморожені помідори можуть після варіння перетворитися на чудовий соус, але сам процес заморожування суттєво змінює їхню текстуру. Помідори містять численні камери, наповнені соком і насінням. Під час заморожування кристали льоду можуть пошкодити ніжні мембрани, що розділяють ці камери. Коли помідор розморожується, ці структури руйнуються й випускають надлишок рідини, внаслідок чого помідор може й надалі мати приємний смак, але втрачає щільну текстуру, необхідну для певних рецептів.