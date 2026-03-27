Вимочування продуктів у молоці – простий спосіб позбутися небажаного присмаку або зробити страву ніжнішою. Такий спосіб використовують для різних інгредієнтів – від м’яса до риби. Ukr.Media розповідає, які продукти можна вимочувати у молоці.

Печінка

Печінку часто не готують через гіркоту та жорстокість. Вимочування в холодному молоці допомагає зробити її м’якшою і ніжнішою.

Булка для фаршу

Щоб котлети були соковитими, булку перед приготуванням варто потримати в молоці 5-10 хвилин.

Сушені гриби

Перед приготуванням гриби потрібно промити під гарячою водою, облити окропом і вимочувати протягом 1-6 годин. Це можна зробити й в холодній воді, і в молоці. Вимочені в молоці гриби стають ніжними та смачними.

Нирки

Нирки теж мають специфічний запах. Його можна прибрати, якщо вимочити продукт у молоці кімнатної температури протягом 2-3 години, періодично змінюючи рідину.

Жорстке м’ясо

Жорстке м’ясо можна зробити м’якшим, якщо залишити його в молоці на 8-10 годин.