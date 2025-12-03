Аналітики прогнозують падіння долара на кінець грудня чи початок року

Аналітики Deutsche Bank і Standard Bank прогнозують зменшення вартості долара наприкінці грудня 2025 року або, щонайпізніше, на початку нового року. На це є три причини, пише сайт «Мінфін» з посиланням на Bloomberg.

Грудень традиційно не місяць долара

Вже фактично впродовж 10-ти років в грудні долар «почувається» гірше, ніж в інші місяці, говорять в Deutsche Bank.

Це пов’язано з тим, що трейдери часто розпродують долар, щоб збалансувати прибуток від інших американських активів, накопичений за рік.

Потрійний удар

Цього року долару може стати гірше, кажуть аналітики Standard Bank. Окрім традиційної, є ще три причини:

можливе рішення Верховного суду США про визнання незаконними імпортних мит, які запровадив президент Дональд Трамп;

ймовірне призначення голови Національної економічної ради Кевіна Хассетта на посаду наступного голови ФРС;

ймовірність різкого зміцнення японської єни у разі підвищення відсоткових ставок країни в грудні.

У Deutsche Bank погоджуються з таким прогнозом.

«Ми вважаємо, що долар може відкотитися до мінімумів третього кварталу – приблизно на 2% нижче за поточний рівень», – коментують там.

Як повідомляв ZAXID.NET, 3 грудня долар і євро втрачають позиції. Офіційний курс, встановлений НБУ на цей день, становить 42,33 грн за долар.