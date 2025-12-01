Біткоїн знову втратив позиції

На світовому криптовалютному ринку зафіксували різке падіння котирувань. Біткоїн під час ранкових торгів у понеділок, 1 грудня, в Азії подешевшав на 6% і опустився нижче позначки 86 тис. доларів. Тоді як Етеріум просів більш ніж на 7% – до рівня близько 2 800 доларів, повідомляє Bloomberg.

У «червоній зоні» опинилися й інші популярні криптовалюти. Зокрема, токен Солана втратив майже 8% вартості. Загалом більшість цифрових активів рухалися вниз синхронно. Крипторинок залишається нестабільним після масштабних ліквідацій позицій на суму близько 19 млрд доларів, які відбулися на початку жовтня. Це сталося всього через кілька днів після того, як біткоїн встановив історичний максимум, сягнувши 126 251 доларів.

У листопаді найбільша криптовалюта втратила 16,7% вартості. Водночас минулого тижня тиск продажів дещо ослаб, і біткоїн тимчасово відновився вище 90 тисяч доларів. Однак після нового розпродажу в понеділок трейдери вже готуються до можливих подальших знижок.

Додаткову напругу на ринку спровокували заяви генерального директора Strategy Inc. Фонга Ле. Він не виключив повного продажу всіх біткоїн-активів компанії у разі, якщо показник mNAV (співвідношення вартості компанії до її Bitcoin-резервів) стане від’ємним.

«Ми можемо продати Bitcoin і зробимо це, якщо виникне потреба фінансувати дивіденди при mNAV нижче 1x. Це буде крайній крок», – заявив Ле.

Наразі Strategy володіє запасами біткоїн на суму близько 56 млрд доларів. За даними компанії, її показник mNAV уже знизився до рівня 1,19.