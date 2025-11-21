Біткоїн впав до найнижчого рівня з квітня

Крипторинок уже понад місяць перебуває у спаді, і зараз падіння посилилося: біткоїн знизився на 2,1% та опустився нижче позначки в 86 000 доларів, інформує Bloomberg.

Біткоїн уперше з квітня втратив понад 2%, адже ринок не знаходить нових покупців, а зростаючий імпульс, який підтримував ціни раніше, фактично вичерпався. Після різкого стрибка в жовтні трейдери зменшили активність, а затримки у формуванні позицій зробили ринок більш чутливим до продажів і волатильності.

Станом на ранок 21 листопада в Сінгапурі біткоїн торгувався по 85 474 доларів. Аналітики зауважили, що падіння головної криптовалюти свідчить про крихкість ринкових настроїв, адже біткоїн є одним із ключових індикаторів ризикових активів. Ба більше, подальше зниження може посилити загальний негатив на ринку.

За 6 тижнів загальна капіталізація криптовалют скоротилася приблизно на 1,2 трлн доларів. При цьому в липні біткоїн оновив одразу кілька цінових рекордів.