Ринок криптовалют усе ще не відновився

Індекс MarketVector Digital Assets 100 Small-Cap, який відстежує 50 найменших криптовалют із кошика 100 токенів, у неділю, 16 листопада, опустився до мінімального рівня з 2020 року, повідомляє Bloomberg.

Падіння відбулося на тлі втрати біткоїном усіх 30% зростання, здобутих з початку року, всього за кілька тижнів після історичного максимуму. Найменші альткоїни, які зазвичай відображають найспекулятивніші настрої ринку, у 2025 році відстають від основних криптовалют.

За останні п’ять років індекс малих криптоактивів знизився майже на 8%, тоді як аналогічний показник великих токенів зріс приблизно на 380%.

«Роздрібні трейдери засвоюють уроки минулих циклів. Підняття ринку піднімає не всі активи, а лише якісні», – зазначає Пратік Кала, портфельний менеджер австралійського хедж-фонду Apollo Crypto.

До слова, ринок криптовалют досі не відновився після обвалу 10 жовтня, коли було ліквідовано позицій на близько 19 млрд доларів, а сукупна ринкова капіталізація токенів скоротилася більш ніж на 1 трлн доларів.