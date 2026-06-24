Однією з найефективніших рослин для оздоровлення землі вважається фацелія

Дотримання сівозміни вважається одним із головних правил успішного городництва. Проте не завжди легко визначити, які культури варто висівати після збирання овочів, щоб відновити родючість ґрунту. Саме тому багато городників обирають універсальні сидерати, які підходять практично для будь-якої ділянки. Про найефективніший з них пише Woman Life.

Однією з найефективніших рослин для оздоровлення землі вважається фацелія. Вона не належить до поширених городніх культур, тому її можна висівати перед більшістю овочів і після них.

Переваги фацелії

Підходить для будь-яких грядок

Фацелія добре росте після томатів, огірків, капусти, картоплі та інших овочевих культур. Також її можна висівати перед новим сезоном, готуючи землю до майбутніх посадок.

Завдяки універсальності городникам не доводиться підбирати окремі сидерати для різних грядок.

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Швидко перегниває в ґрунті

Листя та стебла фацелії залишаються ніжними й соковитими навіть після тривалого росту. Після скошування зелена маса швидко розкладається в землі та збагачує її органічними речовинами.

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Завдяки цьому ґрунт стає пухкішим, краще утримує вологу та отримує додаткові поживні елементи.

Допомагає захистити рослини

Фацелія відома своєю стійкістю до багатьох хвороб і шкідників. Вона також сприяє створенню сприятливого середовища для корисних комах, зокрема запилювачів.

Деякі городники висівають її поруч із овочами, щоб знизити ризик поширення окремих захворювань та покращити загальний стан насаджень.

Коли висівати фацелію

Сіяти фацелію можна після збирання врожаю наприкінці літа або на початку осені. До настання холодів вона встигає наростити достатню зелену масу.

Після заробляння рослинних решток у ґрунт ділянка поступово відновлюється, покращується її структура та підвищується родючість. Саме тому фацелію часто називають одним із найкорисніших сидератів для саду та городу.