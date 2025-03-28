Від мінімальної зарплати залежать суми лікарняних, декретних, деяких податків та штрафів

Мінімальна зарплата на рік встановлюється в законі про державний бюджет. Це оплата за просту некваліфіковану роботу. На основі показника мінімальної зарплати в Україні розраховуються різні ставки та виплати. Який розмір мінімалки у квітні 2025 року та на що це впливає, розповідає профільний сайт 7eminar.

Мінімальна зарплата в квітні 2025 року

Відповідно до закону України «Про державний бюджет» на 2025 рік, гарантована зарплата працівника має становити не менше:

8000 грн в місячному розмірі;

48 грн в годину – при погодинній роботі.

Цей рівень державної гарантії встановлений на весь 2025 рік і змінюватися не буде.

Якщо зарплата працівника менша за мінімальну, роботодавець повинен зробити доплату, щоб сума виплати відповідала встановленому законом мінімальному рівню. У випадку невиконання працівником місячної норми праці, йому виплачується заробіток, пропорційний фактично відпрацьованому часу.

На які виплати працівникам впливає розмір мінімальної зарплати

Розмір мінімальної зарплати (далі – МЗП) використовують для розрахунку:

граничного розміру добових при відрядженні по Україні – 800 грн (0,1 МЗП);

компенсацій за шкоду здоров’ю – страхові виплати;

розрахунку оплати додаткових вихідних днів;

єдиного соціального внеску в Пенсійний фонд – 22% від мінімалки;

суми лікарняних і декретних – не повинна перевищувати розміру максимальної величини бази нарахування ЄСВ, з якої сплачувався цей внесок, тобто 160 тис. грн (20 МЗП); мінімальний розмір декретних на день – 262,81 грн;

штрафів за порушення трудового законодавства;

суми неоподатковуваного доходу у вигляду подарунків – 2000 грн (25% МЗП);

єдиного податку для ФОПів II групи – 1600 грн (20% МЗП);

граничного обсягу річного доходу для ФОПів-спрощенців I-III групи;

мінімального статутного капіталу компаній;

податкової соціальної пільги;

оподаткування доходів фізичних осіб від продажу нерухомості;

процедури банкрутства.

Нагадаємо, у 2025 році в Україні не заплановане підвищення соціальних виплат і пенсій. Проте в березні відбулася щорічна індексація пенсій, під час якої більшості пенсіонерів виплати збільшили на 11,5%.

У квітні відбудеться підвищення пенсій для пенсіонерів, які продовжують працювати.