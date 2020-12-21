З 1 серпня українці можуть вільно обирати того, хто постачатиме їм природний газ для оселі. На сьогодні свої послуги громадянам пропонують більше ніж 50 компаній у різних регіонах. Як не розгубитися при виборі?

Не «купитися» на низькі ціни

Перше, що помічають споживачі – різниця в цінах постачальників. На грудень вони коливалися від 5.95 до 8.96 грн за кубічний метр. Та обирати найдешевший варіант не зовсім правильно, бо компанія, що його пропонує, може виявитися ненадійною. Тоді газу від неї можна не дочекатися. Адже для деяких постачальників – це можливість спробувати себе в новому бізнесі. А для людей це не гра, особливо, в опалювальний сезон.

Тому ми радимо, як слід, приглядатися до постачальника: чи має він досвід роботи на цьому ринку та капітал для закупівель газу, це важливо. А ще – що про нього відомо? У якому бізнесі і як він себе показав?

Чому варти обирати – ETG.UA

Компанія ETG.UA постачає газ своїм споживачам – підприємцям – з 2015 року. ETG.UA забезпечена оборотним капіталом, бо кредитується у державному Укргазбанку. ETG.UA обслуговує понад 4200 клієнтів по усій Україні та забезпечує їх не лише газом, а й електроенергією. Наші споживачі цінять турботу про себе наших персональних менеджерів, центру звернення громадян, а також працівників регіональних відділень, яких у нас по Україні вже 18. Компанія гарантує надійну поставку ресурсу. ETG.UA – перший незалежний постачальник, який протестував поставки газу населенню ще у 2016 році та до моменту відкриття цього ринку повсякчас вдосконалював їх, щоб зробити надійнішими.

Як змінити постачальника газу на ETG.UA?

Для цього можна обрати найбільш зручний для вас спосіб:

подзвонити до кол-центру компанії на номер 7779 безкоштовно з мобільного телефону та залишити заявку і ваші дані;

заповнити заявку на сайті самостійно;

звернутись до офісу у своєму регіоні;

залишити заявку в соціальних мережах та на сайті компанії.

Для цього вам потрібні дані паспорта, ідентифікаційного коду, ЕІС код – ідентифікаційний код споживача та газового лічильника споживача. Він містить 16 алфавітно-цифрових символів. Завдяки ЕІС-кодам здійснюється електронний обмін даними між суб'єктами ринку природного газу, тому він важливий. Знайти його можна у платіжках та у вашому кабінеті на платформі 104.ua. Також постачальник запитає вас про обсяги споживання газу за минулий рік.

Агенти допоможуть

Для зручності зміни постачальника газу наша компанія почала розвивати мережу агентів, які надають консультацію споживачам та допомагають заповнити заяву на приєднання до нового постачальника в паперовому вигляді. Паперовий екземпляр заяви залишається у вас для вашого спокою і надійності. Наразі агенти працюють у Львівській, Чернівецькій, Миколаївській, Вінницькій, Запорізькій, Херсонській та Одеській областях. Це значно спрощує перехід для населення похилого віку та громадян, які проживають у сільський місцевості, де не завжди є інтернет та не у всіх є сучасний телефон.

Наші агенти одягнені у фірмові блакитні жилети з логотипом ETG.UA, сині кепки та маски. Вони дадуть відповіді на всі ваші запитання і залишать контакти для подальшого спілкування.

Як ETG.UA формує ціни?

Ціни компанії – середні та ринкові, тому не надто коливаються в опалювальний період. «Ми чесні з нашими споживачами, тому не пропонуємо їм ціни нижче від ринку. Проте з нашою компанією ви зможете економити пенсію та зарплату», – стверджує керівник ETG.UA Володимир Шведкий. Скористайтеся перевагами ETG.UA! Ми працюємо для вашого комфорту!

79015, м. Львів, вул. Героїв УПА, 71, кім. 206, тел. (044)-390-99-89