Ярослава Магучіх святкує перемогу у фіналі змагань зі стрибків у висоту на Олімпіаді-2024

Олімпійська чемпіонка з Дніпра Ярослава Магучіх переказала мільйон гривень зі своїх призових грошей, отриманих після перемоги на Олімпіаді, на потреби військових. Про це у своєму Telegram-каналі повідомив блогер Ігор Лаченков.

Блогер збирав 12 млн грн на забезпечення автівками бойових підрозділів Сил оборони на лінії фронту. Один мільйон задонатила спортсменка та олімпійська чемпіонка Ярослава Магучіх.

«Я реально в шоці й на емоціях, я таких персональних донатів не памʼятаю, величезний респект. Наші спортсмени топ», – написав Лаченков.

Згодом цю інформацію підтвердила і сама спортсменка у себе в соцмережі.

«Це мій третій великий, а головне – публічний донат. Я хочу нагадати, що будь-яка щоденна сума для ЗСУ – це крок до перемоги», – наголосила Магучіх.

Цікаво, що раніше вона вже пожертвувала мільйон гривень на захист тварин та 500 тис. грн благодійній організації «Патронатна служба Янголи Азову» з призових грошей після змагань.