Третя ракетка України вийшла в 1/16 фіналу британського турніру

Даяна Ястремська у другому турі Вімблдону здобула валідольну перемогу над росіянкою Анастасією Захаровою. Доля матчу вирішувалась на тай-брейку, в якому українка продемонструвала справжній характер і залізні нерви.

Вімблдон-2025. Жінки, одиночний розряд, друге коло

Анастасія Захарова (Росія, WTA № 95) – Даяна Ястремська (Україна, WTA № 42) – 7:5, 5:7, 6:7 (8:10)

Поєдинок тривав 2 години 34 хвилини – це була перша зустріч суперниць. У першому сеті Даяна за рахунку 5:5 віддала суперниці гейм на своїй подачі, не реалізувала два брейки й дозволила росіянці вийти вперед. У другій партії українка поступалась 3:5, але змогла зібратись з силами, зрівняти й перевести гру у вирішальний раунд.

У третьому сеті Ястремська вела 3:0, але втома після перемоги над Коко Гофф у першому колі далась взнаки – долю поєдинку вирішував тай-брейк. Українка почала впевнено, однак після 3:0 знову дозволила росіянці відігратись і вийти вперед. Зрештою, валідольна кінцівка завершилась на користь Даяни.

В 1/16 фіналу Ястремська зустрінеться з переможцем пари Софія Кенін (США, WTA № 28) – Джессіка Бузас Манейро (Іспанія, WTA № 62).

До слова, Ястремська стала другою представницею України, якій вдалося вийти до 1/16 фіналу Вімблдону-2025. Напередодні це зробила Еліна Світоліна, яка вибила білоруску Олександру Соснович. На жаль, не змогла пробитись далі Юлія Стародубцева, яка у паралельній зустрічі поступилась росіянці Людмилі Самсоновій.