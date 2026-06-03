Значно покращити смак і консистенцію можна завдяки одному простому інгредієнту

Яєчня-бовтанка здається максимально простою стравою, однак саме в ній найчастіше виникає проблема з текстурою: яйця виходять сухими або навіть гумовими. Водночас кулінари зазначають, що значно покращити смак і консистенцію можна завдяки одному простому інгредієнту. Serious Eats розповідає, що додати до яєчні-бовтанки, щоб вона стала смачнішою.

Мабуть, найбільша помилка деяких людей щодо яєчні-бовтанки полягає в тому, коли додавати сіль. Існує поширена думка, що засолювання яєць перед приготуванням робить їх водянистими або жорсткими – деякі люди навіть відмовляються додавати сіль, доки яйця не зваряться. І така ситуація зрозуміла, адже якщо додати сіль до збитих яєць і дати їм постояти навіть кілька хвилин, то яйця набудуть темнішого відтінку та стануть трохи напівпрозорими.

Але у цьому випадку попереднє засолювання корисне, адже воно допомагає яйцям зберігати свою вологість і ніжність. Сіль діє як буфер між білками в яйцях, запобігаючи їхньому міцному зчепленню, як це було б під час приготування. Чим міцніше вони зчіплюються, тим більше води вони виштовхують і тим твердішими стають, тому ця буферна властивість солі допомагає пом’якшити це.

Під час попереднього засолювання слід дати яйцям «постояти кілька хвилин», а потім готувати їх.

Оперативні, достовірні і найважливіші новини тут Додайте ZAXID.NET у вибрані в Google

Додати