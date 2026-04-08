Процес складається з кількох простих кроків

Яєчню можна приготувати без олії, зберігши її ніжною та соковитою. Для цього достатньо використати звичайну воду. УНІАН розповідає, як посмажити яєчню на воді без олії.

Як приготувати яєчню на воді?

Процес складається з кількох простих кроків:

Розігрійте сковорідку на середньому вогні. Влийте трохи води на сковорідку і дочекайтеся, поки вона закипить. У цей момент відразу вбийте яйця одне за одним і залиште їх смажитися. Ви можете накрити сковорідку кришкою буквально на пару хвилин, тоді білок швидше «схопиться» і стане щільним, а жовток зверху покриється плівкою, але всередині залишиться м’яким і рідким.

Важливо розуміти, що така яєчня на смак буде відрізнятися від звичної. Вона матиме набагато легший смак.