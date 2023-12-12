Судно завантажувало рослинну олію та біопаливо в Малайзії та прямувало до італійської Венеції

Єменські хусити увечері понеділка, 11 грудня, атакували один із комерційних танкерів у Червоному морі протикорабельною крилатою ракетою. Внаслідок обстрілу корабель отримав ушкодження, там зайнялась пожежа, повідомило у вівторок, 12 грудня, Reuters із посиланням на заяву американських військових.

За даними військовослужбовців США, Ємен, який наразі контролюється бойовиками-хуситами, випустив по комерційному танкеру M/T Strinda, який ходить під прапором Норвегії, крилату протикорабельну ракету. Обстріл стався за 111 км на північ від протоки Баб-ель-Мандаб, що з’єднує Червоне море та Аденську затоку.

Судно завантажувало рослинну олію та біопаливо в Малайзії та прямувало до італійської Венеції, свідчать дані компанії Kpler, що займається спостереженням за судами.

За даними одного з офіційних представників США, танкер зміг рухатися власним ходом протягом кількох годин після атаки. Водночас судно отримало пошкодження, а на борту внаслідок обстрілу спалахнула пожежа.

«Кораблів США під час атаки поблизу не було, але есмінець ВМС США USS Mason відповів на виклик Strinda і наразі надає допомогу», – повідомили у прес-службі Центрального командування ЗС США на Близькому Сході.

Зазначимо, 9 грудня єменські хусити заявили, що будуть атакувати всі кораблі, які прямують до Ізраїлю, незалежно від їхньої національності, і застерегли міжнародні судноплавні компанії від роботи з ізраїльськими портами. Бойовики попередили, що напади на кораблі відбуваються для демонстрації підтримки палестинців. Водночас наразі невідомо, чи був корабель Strinda якимось чином дотичний до ізраїльських портів. Хусити додали, що будуть продовжувати атаки на кораблі, поки Ізраїль не припинить бойові дії у Секторі Гази.

Раніше, наприкінці жовтня, хусити оголосили про початок війни проти Ізраїлю. Представник хуситів поінформував про «запуск великої партії балістичних та крилатих ракет, а також безпілотників» по низці ізраїльських об'єктів, для відбиття яких Ізраїль вперше використав найвищий ешелон протиракетної оборони Arrow 3.

Згодом, 19 листопада, Ізраїль заявив про захоплення єменськими хуситами вантажного судна Galaxy Leader з українцями на борту. Як повідомили у канцелярії прем'єр-міністра Ізраїлю Беньяміна Нетаньягу, на борту не було громадян Ізраїлю. Серед 25 членів екіпажу були представники різних національностей, у тому числі українці, болгари, філіппінці та мексиканці.