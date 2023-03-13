Єврокомісія оприлюднить перший звіт щодо прогресу України у виконанні умов кандидатства в Євросоюзі в травні. Про це повідомила віце-прем’єрка з євроінтеграції Ольга Стефанішина, зазначивши, що до того часу Україна планує виконати більшість умов, передає «Європейська правда».

За її словами, оцінці Єврокомісії передуватиме обговорення між державами-членами і Україною, яке відбудеться у березні, однак першу формалізовану оцінку варто чекати лише наприкінці весни.

«Ми розраховуємо, що в травні, коли буде засідання General affairs council (Ради ЄС з загальних питань), така оцінка буде представлена. Можливо, попередні розмови будуть відбуватися також в Києві, під час візитів різного рівня. А вже 20 березня я візьму участь у неформальному засіданні Ради з загальних питань, де ми проговоримо всі сім рекомендацій та визначимо конкретну дату», – повідомила Ольга Стефанішина.

ЄС під час надання Україні статусу кандидата визначив сім критеріїв, виконання яких є обов’язковою умовою для подальшого зближення, в тому числі для початку переговорів про вступ України до ЄС. Офіційну оцінка з боку ЄС представлять лише в жовтні. Однак для того, щоби допомогти Києву визначити проблемні точки, Єврокомісія погодилася представити навесні «проміжну оцінку» прогресу України.

Ольга Стефанішина вважає, що до травня Україна майже повністю завершить виконання всіх критеріїв.

«Декілька блоків у нас вже політично завершені, лишилися технічні питання... Залишаться завдання щодо імплементації закону про національні меншин», – пояснила вона.

За оцінкою віце-прем’єрки, Верховна Рада до того часу ухвалить закон щодо структурування рекламного ринку в Україні, що дозволить Києву заявити про виконання критерію щодо реформи медіа.

«Очільник НАБУ призначений, концепція реформування правоохоронних органів підготовлена і має бути схвалена рішенням президента, завершиться процес відбору членів ВККС. Таким чином ми закриваємо антикорупційний, правоохоронний і судовий блок», – пояснила вона.

Зазначимо, що у січні виконання семи критеріїв експерти оцінювали на 5,8 балів із 10, але ця оцінка з того часу суттєво виросла.