Європейський Союз відправить Україні 5,5 млн таблеток йодиду калію з метою захисту населення від опромінення у випадку можливого витоку радіації. Про це 30 серпня повідомила прес-служба Єврокомісії.

Там пояснили, що надали нашій державі препарат, задовольнивши запит уряду України. Таблетки мають підвищити захищеність жителів поблизу тимчасово окупованої російськими військами Запорізької атомної електростанції, враховуючи ситуацію на об'єкті.

У ЄК зазначили, що поставка йодиду калію – це превентивний захід безпеки. Препарат будуть використовувати за «обмежених сценаріїв», щоб запобігти поглинанню щитовидною залозою радіоактивного йоду.

Згідно з повідомленням, п’ять мільйонів таблеток Україна отримає з надзвичайних резервів rescEU, а 500 тис. від Австрії. Їх загальна вартість склала понад 500 тис. євро.

Нагадаємо, що ситуація навколо Запорізької АЕС, яка захоплена окупантами і зазнає обстрілів із боку російських військ, викликає у світі занепокоєння протягом тривалого часу. Генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі повідомив 29 серпня, що місія «вже в дорозі» на ЗАЕС, наголосивши, що агентство має гарантувати безпеку найбільшого ядерного об'єкта в Україні та Європі.

29 серпня місія Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) вирушила з Відня до України. Найближчими днями вона розпочне роботу на Запорізькій АЕС. Місія має три основні завдання: фізичний захист, ядерна безпека та гарантія нерозповсюдження ядерних матеріалів.