Глава МЗС Литви Габріеліус Ландсбергіс вважає за необхідне обговорити направлення миротворців до Запорізької АЕС. Про це він сказав перед засіданням глав МЗС ЄС в Празі, повідомляє «Європейська правда».

«Ми ніколи не були ближчими до ядерної катастрофи, ніж ми є зараз. Чесно кажучи, лише висловлювати жаль щодо ситуації може бути недостатньо», – сказав дипломат.

За його словами, миротворчі сили забезпечать ядерну безпеку всередині та навколо ЗАЕС.

«Я думаю, нам потрібно повернутись назад до аналогічних дискусій, які ми вели майже пів року тому, про те, що, можливо, навіть військова миротворча сила, яка забезпечить ядерну безпеку всередині та навколо ЗАЕС, могла б бути обговорена і, вочевидь, є необхідною», – додав глава МЗС Литви.

Нагадаємо, що ситуація навколо Запорізької АЕС, яка захоплена окупантами і зазнає обстрілів із боку російських військ, викликає у світі занепокоєння протягом тривалого часу. Генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі повідомив 29 серпня, що місія «вже в дорозі» на ЗАЕС, наголосивши, що агентство має гарантувати безпеку найбільшого ядерного об'єкта в Україні та Європі.

29 серпня місія Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) вирушила з Відня до України. Найближчими днями вона розпочне роботу на Запорізькій АЕС. Місія має три основні завдання: фізичний захист, ядерна безпека та гарантія нерозповсюдження ядерних матеріалів.