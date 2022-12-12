Європейський Союз ухвалив новий пакет санкцій проти Ірану, який охоплює санкції за поставки зброї для Росії, яку вона використовує для атак на мирне населення та цивільну інфраструктуру України. Про це сьогодні у Брюсселі під час прес-конференції за підсумками Ради міністрів ЄС із закордонних справ заявив Високий представник ЄС Жозеп Боррель, пише «Укрінформ».

Крім того запровадження обмежувальних заходів пов'язані із грубими порушеннями іранською владою прав людини.

«Ми розглянули підтримку Тегерану для Росії. Зважаючи на доставку іранських дронів у Росію, 8 персон та установ, що несуть за це відповідальність, були включені до санкційного списку. Іран заявляє, що ці дрони були поставлені в Росію до того, як вона почала війну. Але ці санкції є потужним сигналом для Ірану. Це перший випадок з 2019 року, коли ми застосовуємо проти Ірану такий пакет санкцій», – сказав Боррель.

За словами дипломата, наразі дуже тривожна ситуація в Ірані складається із дотриманням прав людини, оскільки влада цієї країни продовжує репресії проти іранських жінок та дівчат, що відстоюють свої права та гідність, а також проти учасників демонстрацій протесту.

«Зараз є зрозумілим, що іранська влада розпочала виконувати смертні вироки стосовно протестантів. Вже другий учасник протестів був страчений, цього разу – публічно й після дуже короткого суду. Ми вважаємо неприйнятним використання вищої міри покарання як інструмента для репресій проти учасників протестів. Новий пакет санкцій у зв’язку із порушенням прав людини ми спрямовуємо проти тих, хто винен у цих репресіях проти учасників протестів. У списку – 21 особа, і це є проявом підтримки Європейським Союзом народу Ірану», – зазначив він.

Зазначимо, що у серпні 2022 року Іран передав Росії Shahed-136 та інші безпілотники, які ворог використовував для атак на військові та цивільні об'єкти в Україні. Росія ж в обмін на «шахеди» перевезла до Ірану 140 млн євро готівкою та кілька захоплених в Україні зразків британської та американської зброї.

В жовтні стало відомо, що Росія домовилась з Іраном про поставку балістичних ракет класу «земля – земля» Fateh-110 і Zolfaghar. Ці балістичні ракети малої дальності здатні вражати цілі на відстані 300 і 700 км відповідно. До Росії ракети постачатимуть повітряним шляхом до Криму та морським шляхом до російських портів на Каспії. Водночас США попередили Іран, що зриватимуть поставки зброї до Росії.