Країни Європейського Союзу в четвер попередньо погодили обмеження ціни на російську морську нафту на рівні 60 доларів за барель з механізмом коригування, який дозволить утримувати обмеження на рівні 5% нижче ринкової ціни. Про це агенції Reuters на умовах анонімності повідомив дипломат ЄС.

Згідно з пропозицією, ціна на російську нафту буде коректуватися кожні два тижні, аби вона утримувалася на рівні на 5% нижче від ринкової ціни. Станом на зараз Російська нафта марки Urals торгувалася на рівні 70,3 долара за барель.

Пропозицію мала погодити Польща, яка послідовно виступала за встановлення якомога нижчого цінового обмеження. Литва та Естонія, що теж дотримувалися жорсткої позиції, вирішили підтримати узгоджений план.

Раніше польські дипломати неформально повідомили, що продовжують консультації з урядом у Варшаві.

Нагадаємо, що у червні лідери G7 домовилися про принцип обмеження цін на російську нафту, але з того часу тривали переговори щодо деталей впровадження такої схеми. У жовтні обмеження цін на нафту було закріплене і в пакеті санкцій Європейського Союзу.

Обмеження стосуватимуться російських нафти та нафтопродуктів, що постачаються морським транспортом. Якщо нафту закуповуватимуть за вищою ціною, ніж встановлено, обслуговування її морського перевезення буде заборонено. Росія раніше стверджувала, що не буде продавати нафту країнам, які підтримають цінове обмеження.