Євросоюз спільно з партнерами розробить план конфіскації заморожених російських активів, які потім можна буде передати на відбудову України та для компенсації збитків, завданих російським вторгненням. Про це у середу, 30 листопада, заявила президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн, передає «Європейська правда».

За її словами, збитки, які Росія вже завдала Україні через повномасштабне вторгнення, становлять щонайменше 600 млрд євро.

«Росія має фінансово заплатити за руйнування, які вона спричинила. Збитки, завдані Україні, оцінюються в 600 мільярдів євро. Росія та її олігархи мають компенсувати Україні збитки та покрити витрати на відновлення країни. І ми маємо кошти, щоб змусити Росію заплатити. Ми заблокували 300 мільярдів євро резервів російського Центрального банку та заморозили 19 мільярдів євро грошей російських олігархів», – заявила Урсула фон дер Ляєн.

Вона зазначила, що Євросоюз із партнерами міг би створити структуру для управління цими коштами та їхнього інвестування. Потім ці кошти можна використати для відбудови України.

«А після зняття санкцій ці кошти мають бути використані для того, щоб Росія виплатила повну компенсацію за збитки, завдані Україні», – додала президентка Єврокомісії.

ЄС буде напрацьовувати міжнародну угоду, щоб зробити цю процедуру законною.