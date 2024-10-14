Український військовий на навчаннях у Польщі

У понеділок, 14 жовтня, міністри закордонних справ країн-членів Європейського Союзу ухвалили рішення про продовження Тренувальної місії ЄС (EUMAM) для українських військових. Про це повідомив високий представник ЄС з питань зовнішньої політики та політики безпеки Жозеп Боррель.

Жозеп Боррель наголосив, що російські війська на початку літа посилили тиск на ЗСУ вздовж всієї лінії фронту. Тому, на думку представника ЄС, Україні потрібно більше допомоги від партнерів.

«Ми повинні надавати українським збройним силам більше спроможностей і нарощувати нашу тренувальну місію. Ми продовжимо мандат EUMAM на наступні два роки», – повідомив Жозеп Боррель.

Відповідне рішення ще повинні підтримати у Раді Євросоюзу. Жозеп Боррель висловив сподівання, що це питання буде погоджено.

Зазначимо, що місію EUMAM створили у 17 жовтня 2022 року. У межах цієї місії європейські країни проводять навчання українських військових. Переважно вишколи відбуваються у Польщі та Німеччині, а також інколи у Бельгії. Передбачається, що загалом 75 тис. українських військових пройдуть навчання у межах цієї місії.

Як зазначає «Мілітарний», програма навчань постійно змінюють відповідно до потреб українських військових. Зокрема, українці опановують навички ведення бойових дій, а також вчаться застосовувати та ремонтувати надану партнерами техніку.

Нагадаємо, у вересні 2024 року Володимир Зеленський та прем’єр-міністр Ірландії Саймон Гарріс у середу підписали угоду про підтримку України та співробітництво між двома країнами. У межах цієї угоди Ірландія зобов’язалась забезпечити постійну підготовку Збройних сил України через Місію ЄС (EUMAM).