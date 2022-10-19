Раніше в Єврокомісії припускали, що відмова від російського газу триватиме сім років

Голова Європейської комісії Урсула фон дер Ляйєн повідомила, що з лютого 2022 року країни Євросоюзу значно скоротили залежність від російського газу. З такою заявою вона виступила на засіданні Європейського парламенту у Страсбурзі. Відео виступу опубліковано у Twitter фон дер Ляйєн.

«Ми припускали, що відмова від російського газу триватиме сім років. На сьогодні факти такі: нам вистачило лише вісім місяців, щоб замінити дві третини (постачання російського газу). Інакше кажучи, ми значно прискорили перехід інших закордонних постачальників газу. Але за це довелося сплатити високу ціну», – сказала вона.

Зазначимо, що напередодні Єврокомісія презентувала низку заходів, спрямованих на боротьбу з енергетичною кризою в Європі. Зокрема, вона запропонувала, щоб країни-члени ЄС ділилися одна з одною газом, а на найбільшій газовій біржі в Європі TTF запровадили механізм тимчасового обмеження цін.

Тому голова ЄК пропонує вкладати кошти в європейську енергогенерацію, особливо тієї, що працює на відновлювальних джерелах.

Як пише Reuters, крім того, лідери країн Євросоюзу обговорять пропозиції Єврокомісії на саміті 20-21 жовтня і, як очікується, загалом схвалять запропоновані заходи. За даними агентства, лідери країн ЄС також планують попросити Єврокомісію підготувати пропозиції щодо «обмеження ціни на газ при виробництві електроенергії на рівні, який допоможе знизити ціни на електроенергію».

Додамо, що ціна газу в Європі впала з серпневого піку в 3,5 тис. доларів за 1000 куб. м уже втричі, а танкери зі скрапленим природним газом продовжують прибувати до берегів континенту.