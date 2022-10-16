Якщо країни-члени ухвалять рішення щодо запровадження обмеження цін, «Газпром» погрожує припинити постачання газу до ЄС

В «Газпромі» пригрозили, що припинять постачання газу до Європейського союзу, якщо країни-члени ухвалять рішення щодо запровадження обмеження цін. Про це заявив голова «Газпрому» Алєксєй Міллєр, повідомляє РБК.

За його словами, запровадження ліміту цін порушує умови контрактів.

«Ми керуємося тими контрактами, які підписано. Таке одностороннє рішення — це, звичайно ж, порушення суттєвих умов контракту, яке спричиняє припинення поставок», — заявив Міллер.

Зазначимо, що останні кілька тижнів країни Євросоюзу обговорюють обмеження цін на газ із Росії, але погодити рішення досі не вдалося.

Наступного тижня Брюссель має оприлюднити пропозиції щодо початку спільної закупівлі газу і розробки альтернативного орієнтиру ціни на газ в межах заходів для стабілізації ситуації з ростом цін на енергоносії.

Нинішні ціни на газ майже на 90% вищі, ніж рік тому. Відтак більшість країн ЄС прагнуть встановити граничну ціну на паливо. Проте наразі їм не вдалося досягти згоди щодо того, в якій формі це має бути – чи то обмеження ціни на весь газ, або ж трубопровідний газ, чи лише на газ, який використовується для виробництва електрики.