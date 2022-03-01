ЄСПЛ вказав уряду Росії утримуватися від військових атак на мирне населення і цивільні об'єкти

Європейський суд з прав людини підтримав отримання запиту українського уряду про надання вказівки уряду Російської Федерації про вжиття заходів щодо масових порушень прав людини, вчинених російськими військами в ході військової агресії проти України. Про це повідомляє пресслужба Міністерства юстиції України у Телеграмі.

«Сьогодні, 1 березня 2022 року, Європейський суд з прав людини підтвердив отримання запиту від уряду України від 28 лютого 2022 року, відповідно до правила 39 Регламенту Європейського суду, про надання вказівки уряду Російської Федерації щодо вжиття невідкладних заходів щодо масових порушень прав людини, вчинених російськими військами в ході військової агресії проти суверенної території України», –йдеться у повідомленні.

У повідомленні також зазначається, що ЄСПЛ вказав уряду Росії утримуватися від військових атак на мирне населення і цивільні об'єкти, у тому числі житлові приміщення, автомобілі швидкої допомоги та інші особливо охоронювані цивільні об’єкти, таких як школи та лікарні, а також негайно забезпечити безпеку медичних установ, персоналу та автомобілів швидкої допомоги на території, що піддається нападу чи облозі з боку російських військ.

При цьому суд не просто заборонив Росії викристовувати зброю проти цивільних об’єктів, а повністю відтворив основну вимогу України в її заяві. Він виніс рішення на наступний день після отримання заяви. А найголовнішим є те, що вперше у ситуації двостороннього конфліктусуд вказав на заходи заходи забезпечення тільки одній з сторон.

Про це на своїй сторійнці у Facebook написав радник міністра юстиції Іван Ліщина.

«Звісно, Росія не виконає цих вимог. Але зараз будь-який удар по цивільній інфраструктурі буде прямим порушенням приписів ЄСПЛ. Що значно полегшить доведення порушень, стягнення компенсації та наблизить #KharkivTribunal», – написав Ліщина.

Європейський суд з прав людини (European Court of Human Rights) – міжнародний судовий орган, юрисдикція якого поширюється на всі держави-​​члени Ради Європи, що ратифікували Конвенцію про захист прав людини і основоположних свобод, і включає всі питання, які стосуються тлумачення і застосування конвенції, включно з міждержавними справами й скаргами окремих осіб.