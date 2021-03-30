Євген Шевченко переконує, що не має нічого спільного з охоронною кампанією Семена Семенченка

Позаштатний агент НАБУ Євген Шевченко, якого разом із колишнім нардепом Семеном Семенченком підозрюють у створенні «приватної військової компанії», вийшов із слідчого ізолятора під заставу в 5 млн грн. Про це він повідомив на своїй сторінці у Facebook.

«Друзі, я вдома! Поруч зі своєю дружиною і своїм сином – це найголовніше, що є в моєму житті. І я від усього серця хочу подякувати тим своїм друзям, які не відвернулися у лиху годину, і всім тим небайдужим людям, які, піклуючись про мою долю, допомогли зібрати величезну суму застави у розмірі 5 млн грн», – написав він.

За словами Шевченка, на 31 березня заплановане засідання Апеляційного суду, на якому прокурори намагатимуться скасувати заставу та перевести його під варту в СІЗО.

«Знаю, що наказ на те, аби закрити мене будь-якою ціною, прийшов від конкретної особи з Офісу президента України. Сподіваюсь, суддя зважить, що в матеріалах справи немає жодного доказу скоєння тих тяжких злочинів, що СБУ та ГПУ мені інкримінують. І дозволить мені відстоювати правду, відстоювати свою честь і гідність на свободі, а не за ґратами», – додав він.

Також позаштатний агент НАБУ анонсував на 1 квітня прес-конференцію, «якщо лишиться на волі».

«Викладу всі факти про процес фальсифікації справи проти мене. Розповім, як це робили слідчі. Як брехав просто під час судового засідання прокурор. І яка конкретно посадова особа перебувала в кабінеті судді Печерського суду, коли та виносила своє рішення. Якщо ж ця система, гнила і корумпована, все ж відправить мене за ґрати без можливості застави, то пресконференцію проведуть мої адвокати», – зазначив він.

Справа «приватної військової компанії» Семена Семенченка: що відомо

Служба безпеки України ввечері 24 березня повідомила про викриття та припинення діяльності так званої «приватної військової компанії». Організаторами компанії назвали екс-нардепа Семена Семенченка та «позаштатного агента НАБУ» Євгена Шевченка. Їм, а також іншим організаторам повідомили про підозру за статтею про створення не передбачених законом воєнізованих або збройних формувань.

За версією слідства, компанія наймала на роботу колишніх офіцерів правоохоронних органів та військовослужбовців з досвідом ведення бойових дій. Їх просили підписати папери про нерозголошення інформації, а потім готували на тренувальних базах для виконання завдань.

26 березня Печерський районний суд Києва відправив під арешт Семена Семенченка та Євгена Шевченка щонайменше на два місяці – до 24 травня.

За даними «Слідство.Інфо» повідомило, що ця приватна військова компанія працювала в інтересах українського бізнесмена Ігоря Коломойського.