Європейська комісія готує альтернативний пакет на випадок, якщо під час саміту 1 лютого країни ЄС не зуміють затвердити чотирирічну програму допомоги для України на 50 млрд євро. Про це заявила голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн на конференції за участю прем'єр-міністра Бельгії Александера де Кроо.

Метою таких дій, за словами Фон дер Ляєн, є забезпечення одностайної згоди 27 країн-членів на лютневому саміті.

«Але, звичайно, ми повинні готуватися до інших варіантів», – сказала вона.

Раніше лідери ЄС не змогли схвалити угоду про фінансування в грудні через перешкоди з боку прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана.

За її словами, наразі Комісія зараз готує «оперативні рішення» на випадок, якщо пакет не буде ухвалять, хоча вона не розкрила деталей цих альтернатив.

«Важливо знати, що ми щойно виділили перед Різдвом останній транш нашого пакету підтримки в 18 мільярдів євро для України на 2023 рік, тож це допоможе Україні профінансувати свої потреби на початок цього року», – сказала фон дер Ляєн.

Голова Єврокомісії не стала розкривати подробиці альтернативного пакету допомоги.

Нагадаємо, що Україна отримала 1,5 млрд євро в рамках останнього траншу пакета макрофінансової допомоги (МФД) ЄС 21 грудня.