Україна готує пропозиції до переговорної позиції щодо вступу до ЄС за розділом «Митний союз»

Європейська комісія закликала Україну наділити митні органи статусом правоохоронних. Про це в понеділок, 4 серпня, повідомила пресслужба Державної митної служби з посиланням на звіт Єврокомісії за результатами скринінгу відповідності українського законодавства праву ЄС за розділом «Митний союз».

«З метою підвищення спроможності до забезпечення дотримання закону, рекомендовано надати митним органам право здійснювати оперативно-розшукову діяльність, а також досудове розслідування у справах про контрабанду товарів», – ідеться у звіті.

За оцінкою Єврокомісії, попри повномасштабну війну, серйозні проблеми з кадровим забезпеченням та бюджетні обмеження, «досягнутий Україною прогрес у реалізації митної реформи за останні два роки є дуже вражаючим».

У документі також наголошують на важливості виконання Національної стратегії доходів до 2030 року та Плану реформ Державної митної служби України на 2024-2030 роки.

Серед основних викликів, які можуть уповільнити реалізацію митної реформи, Єврокомісія відзначає обмежене фінансування та брак кадрового потенціалу, зокрема у сфері ІТ. Також наголошується на необхідності продовження роботи над посиленням антикорупційної політики у митній сфері, зокрема щодо впровадження нових методів перевірки працівників, а також реформи системи оплати праці.

На основі рекомендацій Єврокомісії готуються українські пропозиції до переговорної позиції щодо вступу до ЄС за розділом «Митний союз», додали у Держмитслужбі.

Як писав ZAXID.NET, у серпні 2024 року Верховна Рада запровадила європейські норми в український Митний кодекс. Ухвалення законопроєкту було одним із зобовʼязань України за угодами з МВФ, Світовим банком та ЄС.