Будівельний майданчик першої польської атомної електростанції біля сіл Луб’ятово і Копаліно

Європейська Комісія затвердила пакет допомоги для підтримки будівництва та експлуатації першої атомної електростанції в Польщі. Про це у вівторок, 9 грудня, повідомила пресслужба Єврокомісії.

Там зазначили, що цей проєкт відіграє ключову роль у стратегії Польщі щодо декарбонізації виробництва електроенергії.

«Ми це зробили! Мільярди державної допомоги на будівництво першої польської атомної електростанції. Є згода Європи і є гроші. Перші чотири мільярди ще цього місяця», – написав прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск.

На засіданні уряду у вівторок Туск оголосив, що, хоча рішення Європейської комісії звучить «технічно», воно дозволить розпочати будівництво «у грудні». За його словами, перші 4,6 млрд злотих у вигляді казначейських облігацій будуть перераховані державній компанії Polskie Elektrownie Jądrowe (PEJ) вже цього місяця.

Як пише Business Insider, в артість будівництва нової АЕС біля сіл Луб’ятово і Копаліно на півночі Польщі, у Поморському воєводстві о цінюється приблизно в 192 млрд злотих, з яких 70% надійдуть коштом позик, переважно від Exim Bank, а 30% ( 60,2 млрд злотих ) – з державного бюджету.

Проєкт передбачає спорудження трьох ядерних реакторів з потужністю 1250 МВт кожен і загальною потужністю генерації до 3750 МВт. Для будівництва енергоб локів використовуватимуть технологію Westinghouse AP1000. Підрядником буде консорціум Westinghouse-Bechtel.



Міністр енергетики Польщі Мілош Мотика зазначив, що АЕС є «найбільшою інвестицією» в історії економіки країни, що «гарантує стабільне енергопостачання».

«Ми робимо все, щоб будівництво [йдеться про заливку першого ядерного бетону для першого реактора] розпочалося у 2028 році, а перша електроенергія з електростанції надходила у 2036 році», – сказав міністр.

Нагадаємо, рішення щодо будівництва атомної електростанції уряд Польщі ухвалив у листопаді 2022 року.