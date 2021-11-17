Угоду про асоціацію ЄС та України не передбачає оборонного альянсу, тож у разі загострення ситуації на кордонах Україна може розраховувати лише на політичну, дипломатичну, економічну та фінансову допомогу з боку Євросоюзу. Про це заявив представник ЄС Жозеп Боррель, повідомляє «Укрінформ».

«У нас немає військового альянсу з Україною. Тож якщо постає питання, що ми будемо робити завтра в Україні, перед фактом того, що може трапитися на кордоні – ми будемо продовжувати діяти точно таким же чином, в рамках дій, які були запроваджені з часів, коли Росія захопила Крим та розпочала війну на Донбасі. Україна може бути впевнена в політичній, дипломатичній, економічній і фінансовій підтримці з боку Європейського Союзу», – сказав Боррель.

Він зауважив, що ЄС дуже уважно стежить за розвитком ситуації в Україні. За його словами, ЄС має лише ту інформацію щодо поточної ситуації на східному кордоні України, яка була надана українською та американською сторонами.

Разом з цим Боррель нагадав, що двостороння Угода про асоціацію, яку уклали ЄС і Україна, охоплює широке коло питань, але не передбачає створення військового союзу.

«Ми маємо Угоду про асоціацію, Східне партнерство, які охоплюють широке коло питань. Ми маємо солідарність з Україною, і ми залучені до зусиль із захисту та підтримки територіальної цілісності України. Все буде продовжуватися саме таким чином», – зауважив представник ЄС.

Як інформував ZAXID.NET, Bloomberg 9 листопада повідомив, що Росія перекинула до кордону з Україною батальйон танків і цього разу розгортання часто відбувається вночі і проводиться «елітними підрозділами» російських військ.

В українському Генштабі спростували інформацію про нарощування військ Росії біля українського кордону. У Міністерстві оборони України повідомили, що станом на початок листопада біля українських кордонів та на тимчасово окупованих територіях перебувають близько 90 тисяч російських військових.

Водночас президент Володимир Зеленський у відеозверненні 10 листопада наголосив, що скупчення та переміщення військ відбуваються на фронті восьмий рік і «психологічний тиск з боку РФ на нас давно не діє».

Сама ж Росія каже, що військове розміщення на її території є внутрішньою справою, і вона заперечує будь-які агресивні наміри, одночасно звинувачуючи США в провокації, коли на цьому тижні військові кораблі в Чорному морі пройшли поблизу її території.