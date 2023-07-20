Міністри закордонних справ країн ЄС на зустрічі 20 липня обговорили створення «окремої складової» Європейського фонду миру для забезпечення довгострокових потреб України в обороні. Про це повідомив високий представник ЄС із зовнішньої політики та політики безпеки Жозеп Боррель, пише «Європейська правда».

Таким чином, Боррель підтвердив інформацію ЗМІ про те, що ЄС планує створити спеціальний фонд для української армії на 20 млрд євро.

«Ми запропонували створити окрему секцію в межах Європейського фонду миру для надання до 5 мільярдів євро на рік протягом наступних чотирьох років на оборонні потреби України», – заявив Боррель. За словами Борреля, Євросоюз нині зосереджений на тому, щоб перетворити нинішню підтримку України на довгострокове зобов’язання у сфері безпеки.

Він натякнув, що це пов’язано із «безпековими зобов’язаннями», які ЄС може запропонувати Україні. За словами топ-жипломата, це дозволить використовувати для підтримки України той самий інструмент, який «дуже добре працював і працює», але він матиме окреме фінансування саме для українських оборонних потреб і буде розрахований одразу на кількарічну перспективу. Боррель додав, що питання обговорять детальніше наприкінці серпня на неформальній зустрічі міністрів закордонних справ країни ЄС у Толедо.

Як раніше писали ЗМІ, Євросоюз прагне схвалення ініціативи до осені. Хоча через Європейський фонд миру Євросоюз уже й так надає аналогічну допомогу Україні, вона здійснюється через транші, які можуть блокувати окремі держави-члени. Крім того, обсяг фонду швидко вичерпується, і лиш нещодавно його довелось збільшувати. Наприкінці червня Боррель пропонував планувати військову підтримку України з боку ЄС як довгостроковий проєкт, спрямований на стратегічне зміцнення її обороноздатності.