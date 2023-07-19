Європейський Союз планує створити спеціальний фонд для фінансування української армії протягом наступних чотирьох років на суму до €20 мільярдів, повідомило пізно ввечері вівторка, 18 липня, видання Politico з посиланням на п’ятьох дипломатів, ознайомлених із цим питанням.

За їхніми словами, пропозиція не передбачатиме прямих платежів від ЄС за зброю для України. Натомість Брюссель допоможе країнам покрити власні витрати на закупівлю і передачу зброї та навчання українських військових.

Голова європейської дипломатії Жозеп Боррель натякнув на цю ідею під час саміту лідерів ЄС у червні. «Ви повинні зробити Україну здатною захищатися. Тож Європейський фонд миру для України, можливо, має стати новим українським оборонним фондом», – сказав тоді він.

Як йдеться в публікації, нову пропозицію щодо фінансування української армії надіслали до країн ЄС 17 липня. Міністри закордонних справ мають розглянути її 20 липня під час зустрічі в Брюсселі. За словами двох дипломатів, пропозицію хочуть ухвалити до осені.

«Наш рівень військової підтримки України зараз настільки високий, що гроші, виділені на Європейський фонд миру, скоро будуть вичерпані», – сказав високопоставлений європейський чиновник.

Зауважимо, що Європейський фонд миру створили в березні 2021 року для фінансування всіх дій спільної зовнішньої та безпекової політики, що стосуються військових та оборонних питань. Зокрема, цей фонд ЄС покликаний фінансувати зміцнення потенціалу країн, що не входять до ЄС. Серед цих країн є також Україна.

21 червня Комітет постійних представників країн ЄС схвалив збільшення Європейського фонду миру на 3,5 млрд євро.