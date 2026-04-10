Дорогу відремонтують за рахунок грантових коштів та співфінансування з обласного бюджету

Євросоюз погодив фінансування у розмірі 4,8 млн євро (близько 245 млн грн) на ремонт прикордонної дороги Нагірне – Добромиль, яка поліпшить сполучення з пунктами пропуску на кордоні та логістику прикордонних громад.

Як повідомив у п’ятницю, 10 квітня, заступник голови Львівської ОВА Юрій Бучко, департамент дорожнього господарства ЛОВА отримав реєстраційну картку проєкту міжнародної технічної допомоги.

«Тепер проєкт має статус міжнародної технічної допомоги, а закупівлі товарів та робіт у межах проєкту звільняються від сплати ПДВ і митних зборів. Це означає, що кожен євро від партнерів буде спрямований безпосередньо на якість та безпеку наших доріг», – повідомив Юрій Бучко.

З його слів, проєктна документація повністю готова та пройшла експертизу у 2025 році. На сьогодні вже підписано грантовий контракт на 4,8 млн євро (це близько 245 млн грн) для ремонту понад 18 км дороги та забезпечено співфінансування з обласного бюджету.

Проєкт передбачає:

відновлення асфальтобетонного покриття;

облаштування тротуарів, пішохідних переходів та освітлення в межах населених пунктів;

встановлення зупинок громадського транспорту;

комплексні заходи з підвищення безпеки руху;

створення безбар’єрного середовища для людей з інвалідністю та маломобільних груп.

Дорога Нагірне – Добромиль має стратегічне значення для прикордонного регіону, адже є під’їзною до пунктів пропуску Нижанковичі – Мальховіце та Смільниця – Коросценко і забезпечує альтернативний шлях логістичного сполучення до Краківця та Шегинь.

Також вона з’єднує дороги державного значення: М-11 Львів – Шегині, Т-14-15 Мостиська – Самбір – Борислав, Т-14-18 Нижанковичі – Самбір – Дрогобич – Стрий.

Як повідомлялося, грантові кошти на ремонт дороги виділять за програмою Interreg NEXT «Польща-Україна 2021-2027».