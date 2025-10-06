Йошта – це потужний листопадний чагарник, який може досягати до 2 метрів у висоту

Йошта – це дивовижний приклад успішної роботи селекціонерів, результат схрещування чорної смородини та аґрусу. Її вивів німецький вчений Рудольф Бауер у 1970-х роках. І хоча над подібними гібридами працювали й інші дослідники, саме йошта стала найвідомішою та поширеною серед садівників. Про особливості її догляду пишуть «Новини.Info».

Як виглядає йошта

Йошта – це потужний листопадний чагарник, який може досягати до 2 метрів у висоту та розростатися до 2,5 метрів у ширину. Кущ має гарну форму, з щільною кроною, що добре підходить як для окремої посадки, так і для формування живоплоту.

Листя за формою нагадує аґрус, але воно значно більше, а колючки на пагонах відсутні, що робить кущ зручнішим у догляді. Ягоди мають насичене темно-фіолетове забарвлення. Розмірами вони більші за смородину, але дещо дрібніші за класичний аґрус. Ростуть на кистях по 4-5 штук.

На смак ягоди змінюються залежно від ступеня стиглості: спочатку мають кислуватий, характерний для аґрусу присмак, а під час повного дозрівання відчувається солодкувата смородинова нота. Такий багатий смак робить йошту цікавою не лише для свіжого споживання, але й для переробки – джемів, варення, компотів та наливок.

Урожайність та переваги

Йошта не є рекордсменом за врожайністю, рясного плодоношення, як у найкращих сортів смородини, очікувати не варто. Але ягід цілком достатньо для сімейного використання, і при цьому кущ залишається декоративним та здоровим багато років.

Однією з головних переваг є стійкість до хвороб. Гібрид рідко уражується борошнистою росою, антракнозом і шкідниками, характерними для смородини чи аґрусу. Йошта також витривала до морозів, не боїться короткочасної посухи і непогано переносить міські умови.

Посадка та догляд

Для посадки використовують ями, як і для смородини: додають компост, перегній, деревний попіл і мінеральні добрива. Гібрид невибагливий до типу ґрунту, але краще розвивається на родючих, добре дренованих ділянках із помірною вологістю.

Плодоносити йошта починає з третього або четвертого року після посадки. У перший час кущ активно формує кореневу систему і надземну частину. Догляд стандартний: весняні азотні підживлення для нарощування зеленої маси, калійно-фосфорні добрива, під час цвітіння та наливу ягід, а також після збору врожаю для відновлення сил перед зимою.

Однією з особливостей йошти є майже повна відсутність потреби в обрізці. Рослина природно формує акуратний кущ. Раз на кілька років варто видаляти старі, малопродуктивні пагони, щоб стимулювати появу нових гілок. Крім того, йошта може рости на одному місці до 20 років без втрати декоративності та смакових властивостей.

Як розмножувати йошту

Розмноження йошти не відрізняється від інших ягідних кущів. Найзручніше це робити живцями або відводками.

Живцювання проводять навесні або наприкінці літа. Зрізані живці висаджують у легкий вологий ґрунт і залишають у притіненому місці до укорінення. Через рік молоді рослини пересаджують на постійне сонячне місце, захищене від сильного вітру.

Відводками розмножують навесні. Для цього одну з гілок пригинають до землі, присипають вологою землею та фіксують. Восени укорінену частину відокремлюють від материнського куща та пересаджують.